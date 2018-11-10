Новый позор Киркорова ошеломил зрителей (ВИДЕО)

Последней каплей для критикующих стало появление артиста в рекламном ролике об антисептическом средстве. В рекламной работе певец предстал пред зрителем в образе холодной снежной королевы с метровой шапкой на голове. Звукорядом к рекламному творению стала переделка на песню Киркоровам «Цвет настроения синий».

Хейтеры артиста вылили на его голову ведро помоев. Было отмечено, что певец пошел по наклонной, опустился вниз и пробил дно. Кажется, Филиппу Киркорову только это и нужно. После массовых обсуждений и конкретного осуждения певец возродил свою былую сумасшедшую популярность.

Именно после песни и клипа «Цвет настроения синий» у Киркорова появилось множество молодых поклонников. На специализированном ресурсе клип просмотрели 47 млн раз. Это рекордное количество просмотров для клипов российского шоубизнеса. Один из молодых пользователей написал, что и не подозревал, что когда-нибудь станет слушать и смотреть Киркорова. Его лайкнули 10 тысяч пользователей.