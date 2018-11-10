Сб, 10.11.2018
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Ксения Собчак откровенно рассказала о пластике груди

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Ксения Собчак.

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Ксения Собчак призналась, что не считает свою внешность идеальной. 

Знаменитость видит у себя недостатки, которые мог бы исправить пластический хирург. Ксению часто подкалывают критики из-за небольшой груди. Более того, находятся доброжелатели, рекомендующие ей увеличить бюст. Однако Ксения этой частью своего тела довольна. Звезда и вовсе заявила, что считает некрасивой большую грудь, поэтому ее и устраивает небольшой бюст, пишет 7d.org.ua.

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