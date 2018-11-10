«Целый букет болезней»: организм Пугачевой истощен

"К сожалению, у Аллы Борисовны действительно целый букет болезней, это так", – развел руками специалист.

По словам ясновидящего, певица живет с этим практически всю жизнь. "Ее организм адаптировался к разным недугам, плюс певица получает лучшее медицинское обслуживание из возможного на сегодняшний день", – отметил экстрасенс.

Все разговоры о смерти Пугачевой преждевременны, убежден эксперт. "В ближайшее время Алла Борисовна будет радовать нас своим присутствием. Вообще, за время ее карьеры и в период Советского Союза, и России, "хоронили" певицу несколько раз. Недаром в народе говорят, что чем больше тебя "хоронят", тем больше ты живешь. И действительно, жизнь Пугачевой будет долгой", – заверил ясновидящий издание Womanhit.

Как писали "Дни.ру", 10 ноября в спорткомплексе "Олимпийский" состоится юбилейный концерт Леонида Агутина, посвященный его 50-летию. На сцене должна была появиться и Алла Пугачева. Однако 8 ноября на своей официальной страничке в Instagram Примадонна сообщила о том, что не сможет выступить на шоу.