Анну Семенович поздравляют с беременностью

На последних снимках, выложенных в Instagram Анной Семенович, въедливые подписчики разглядели следы интенсивной обработки фотошопом. И даже после этого, отмечают поклонники, певице и актрисе не удалось скрыть округлившийся животик.

Анна фотографируется в свободной одежде, да и ракурс выбирает такой, чтобы живот не был особенно заметен. Кроме того, по мнению чересчур дотошных исследователей, Семенович постоянно втягивает располневшие щеки.

Наводят на размышления и некоторые фразы, мелькнувшие в подписях фотографиям. Пользователи вспоминают, как год назад Анна заявила, что до 40 лет совершенно точно родит ребенка – причем неважно, будет она к этому времени замужем или нет. А в одном из недавних постов певица рассказала о своей насыщенной жизни. И при этом заметила, что ее приоритеты могут поменяться, когда родятся дети.