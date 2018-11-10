Анну Семенович поздравляют с беременностью

Поклонники Анны Семенович убеждены, что известная певица беременна. Фанаты рассуждают о причинах, по которым звезда скрывает свое интересное положение, пишет Dni.ru.
На последних снимках, выложенных в Instagram Анной Семенович, въедливые подписчики разглядели следы интенсивной обработки фотошопом. И даже после этого, отмечают поклонники, певице и актрисе не удалось скрыть округлившийся животик.
Анна фотографируется в свободной одежде, да и ракурс выбирает такой, чтобы живот не был особенно заметен. Кроме того, по мнению чересчур дотошных исследователей, Семенович постоянно втягивает располневшие щеки.
Вокруг нас очень много знаков, согласны?🍀 Последнее время часто слышу о людях, которые совершают добрые дела, и их истории всегда оставляют у меня ощущения радости, и немного грусти. Когда увидела баннер о добровольцах, подумала, что наверное это знак к действию.❤️ Я зашла на их сайт и прочитала об одном из их проектов - мечтайсомной.рф. Это самое доброе и чистое, что встречалось мне за долгое время. Посмотрите сами, там неравнодушные люди помогают исполнять мечты тем, кому эти эмоции помогают бороться с тяжелыми болезнями и быть счастливыми, несмотря ни на что. Добровольцы организуют международный форум с 3 по 5 декабря, на котором будут именно такие волонтеры-волшебники. Если вам интересна эта тематика, то до 10 ноября зарегистрируйтесь по ссылке в шапке профиля @dobroinrussia Мои коллеги @mmott23 @gagara1987 @egorkreed и волонтеры будут творить добро вместе с ними. И каждый может присоединиться. Давайте сделаем это вместе!🙏🏼 #добрыедела #подаримрадость #анясеменович #позитивщики❤️❤️❤️
Наводят на размышления и некоторые фразы, мелькнувшие в подписях фотографиям. Пользователи вспоминают, как год назад Анна заявила, что до 40 лет совершенно точно родит ребенка – причем неважно, будет она к этому времени замужем или нет. А в одном из недавних постов певица рассказала о своей насыщенной жизни. И при этом заметила, что ее приоритеты могут поменяться, когда родятся дети.
"Семенович, фотошоп не спасет – не пытайся живот скрыть", "Пусть скрывает, меньше знают – крепче спят", "Семенович как и Фриске, решила мамой стать в 38?", – пишут комментаторы. Они призывают Анну раскрыть, наконец, карты. Однако некоторые считают, что певица права в своем желании скрыть интересное положение. И предполагают, что артистка боится дурного глаза.