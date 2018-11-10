Сб, 10.11.2018
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  • Елена Темникова рассказала страшную правду о своих проблемах со здоровьем

Елена Темникова рассказала страшную правду о своих проблемах со здоровьем

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Елена Темникова

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik/Scanpix

Елена Темникова возмущена слухами о ее наркозависимости. Артистка призналась, что имеет проблемы со здоровьем, но совершенно другого характера. 

Поклонники Елены с некоторых пор обсуждают изменения в ее внешности. Они обратили внимание на проблемы с кожей, которые заметны даже под слоем корректирующих средств. Елена призналась, что с весны борется с аутоиммунным заболеванием. То, что ее кожа испортилась - это побочный эффект. Артистка уверена в победе над болезнью, ее консультируют профессора и врачи в Москве и Швейцарии, пишет 7d.org.ua.

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