Елена Темникова рассказала страшную правду о своих проблемах со здоровьем

Поклонники Елены с некоторых пор обсуждают изменения в ее внешности. Они обратили внимание на проблемы с кожей, которые заметны даже под слоем корректирующих средств. Елена призналась, что с весны борется с аутоиммунным заболеванием. То, что ее кожа испортилась - это побочный эффект. Артистка уверена в победе над болезнью, ее консультируют профессора и врачи в Москве и Швейцарии, пишет 7d.org.ua.