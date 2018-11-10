Скандальный Пеэтер Эрнитс: Юрген Лиги посоветовал Керсти Кальюлайд заняться сексом с роботами

«Наконец, и другие партии стали понимать то, о чем EKRE говорит уже давно. Компании Дома Стенбока и хозяйке Кадриорга нельзя прикасаться к договору о миграции ООН. Это бы дало Эстонии суверенитет, которого и так осталось мало. Ратас в четверг на заседании Рийгикогу произвел жалкое впечатление. Хоть и добавил, что это нас ни к чему не обязывает. Скорее всего, Юри еще не успел ознакомиться с текстом. Даже Юрген Лиги разобрался в деле, и советует Керсти Кальюлайд вместо поездки в Марокко заняться сексом с роботом».