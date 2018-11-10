Жесть! Анастасия Волочкова упала на сцене, поклонники в шоке (ВИДЕО)

Она сама сообщает о своих падениях и других забавных происшествиях. Накануне Анастасия выложила в блоге видео, запечатлевшее ее падение на сцене. Балерина упала, наступив на длинный подол платья. Артистка, не смотря на боль, постаралась перевести ситуацию в шутку, заявив, что «это счастье - падать от такого груза, как цветы и микрофон со стразами». Анастасия переживала, что не сможет продолжить концерт, но мужественно достояла до конца. Правда, покинуть здание самостоятельно она уже не смогла, пишет 7d.org.ua.