Яркая галерея: первое в истории Эстонии травести-шоу на вокзале вышло из-под контроля
10 ноября 2018, 10:40
Вчера в Таллинне прошло весело и неповторимое дрэг-квин шоу, где выступила любимица миллионов - Aquaria.
Глиттер и гламур на этом не закончились. Вчера зал ожидания Балтийского вокзала был заполнен сотнями разгоряченных гостей, которые пришли посмотреть на первое в истории Эстонии отечественное травести-шоу. Как говорят организаторы, это стало одним из самых ярких концертов 2018 года.
«Bonjour!» - с этого французского слова начала вечер королева Aquaria из Нью-Йорка. Но это не единственная гостья ночи. Также на сцене выступили другие местные и зарубежные звезды.
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