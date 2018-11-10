Яркая галерея: первое в истории Эстонии травести-шоу на вокзале вышло из-под контроля

Глиттер и гламур на этом не закончились. Вчера зал ожидания Балтийского вокзала был заполнен сотнями разгоряченных гостей, которые пришли посмотреть на первое в истории Эстонии отечественное травести-шоу. Как говорят организаторы, это стало одним из самых ярких концертов 2018 года.