Сб, 10.11.2018
Он провел в коме 12 лет, и, придя в себя, рассказал шокирующую правду СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Яркая галерея: первое в истории Эстонии травести-шоу на вокзале вышло из-под контроля

Яркая галерея: первое в истории Эстонии травести-шоу на вокзале вышло из-под контроля

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Вчера в Таллинне прошло весело и неповторимое дрэг-квин шоу, где выступила любимица миллионов - Aquaria.

Глиттер и гламур на этом не закончились. Вчера зал ожидания Балтийского вокзала был заполнен сотнями разгоряченных гостей, которые пришли посмотреть на первое в истории Эстонии отечественное травести-шоу. Как говорят организаторы, это стало одним из самых ярких концертов 2018 года. 

​«Bonjour!» - с этого французского слова начала вечер королева Aquaria из Нью-Йорка. Но это не единственная гостья ночи. Также на сцене выступили другие местные и зарубежные звезды. 

Смотрите галерею! 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ