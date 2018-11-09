11 ноября будет самый мощный день за последние 10 лет! Узнайте, как к нему подготовиться

Кроме того, 2018 при сложении отдельных цифр также дает нам число 11 (2 + 0 + 1 + 8 = 11), пишет Lifter.com.ua.

А это означает, что все мы приближаемся к самой необычной дате: 11 числу 11 месяца Универсального года.

В нумерологии 11 считается одним из главных чисел. Это число уникального творчества, аутентичного самовыражения и быстрого проявления. В комбинации числа 11 содержится так называемая вибрация вознесения.

Если вы посмотрите на форму числа 11, вы увидите, что она представляет собой два столпа — шлюз, который открывает прямой портал между божественным вдохновением и обоснованным проявлением. В тройном размере (11:11:11), число 11 обладает немыслимой силой.

По мнению астрологов, 11 ноября 2018 года портал 11:11:11 будет широко открытым, образуя наиболее мощные ворота десятилетия.

Поэтому ждите прилива внутренней силы и изобильной энергии!

Число 11 требует мастерства, времени и терпения. Может быть, именно поэтому за последние 11 месяцев текущего года нам нечасто улыбалась удача.

К счастью, нумерология гласит, что число 11 начинает проявлять себя в полной мере лишь во второй половины цикла. Это значит, что в 2018 году удача и счастье придут к нам в последней части уходящего года.

Кстати, ваша трансформация только начинается. Все, что произошло до этого момента, является подготовкой к чему-то значительно большему.

Период с 31 октября по 31 декабря уже считается мощным порталом трансформации, когда завеса между Земными и Духовными мирами становится тоньше и прозрачнее.

Это время избавления от старых вещей и ситуаций, которые тянут ко дну. Это время внутренних изменений, душевных и сердечных обновлений, которые протекают в рамках подготовки к новому году.

Если в последнее время вы сдерживали свои порывы добиться успеха и осуществить мечты, 11 ноября — лучшее время, чтобы освободиться от мнимых ограничений. Все возможно, если только вы позволите себе в это поверить.