В бургере из «Макдоналдса» нашли человеческий зуб

В августе посетитель одного из ресторанов «Макдоналдс» в Канадзаве заметил странное содержимое в доставшемся ему «МакМаффине» со свиной котлетой и яйцом. Он не стал его есть и отдал на проверку.

В городском центре общественного здоровья изучили сэндвич и обнаружили в нем три чужеродных предмета длиной от четырех до восьми миллиметров. Специалисты пришли к выводу, что это осколки человеческого зуба, пишет Lenta.ru.