Пт, 9.11.2018
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  • В бургере из «Макдоналдса» нашли человеческий зуб

В бургере из «Макдоналдса» нашли человеческий зуб

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Гамбургер Big Mac.

ФОТО: PAUL J. RICHARDS/AFP

Фрагменты человеческого зуба нашли в сэндвиче из «Макдоналдса», проданном в японском городе Канадзава (префектура Исикава). Об этом сообщает AsiaOne.

В августе посетитель одного из ресторанов «Макдоналдс» в Канадзаве заметил странное содержимое в доставшемся ему «МакМаффине» со свиной котлетой и яйцом. Он не стал его есть и отдал на проверку.

В городском центре общественного здоровья изучили сэндвич и обнаружили в нем три чужеродных предмета длиной от четырех до восьми миллиметров. Специалисты пришли к выводу, что это осколки человеческого зуба, пишет Lenta.ru.

Японское отделение «Макдоналдса» организовало проверку на фабрике в префектуре Айти, где пекут булочки для «МакМаффинов», и в американской компании, которая поставляет свиные котлеты. Установить происхождение осколков зуба так и не удалось.

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