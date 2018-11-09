Снимут порно-версию сериала «Друзья»

Известно, что актеру Дэвиду Швиммеру предложили снова исполнить роль Росса Геллера за 1 миллион долларов (свыше 881 тыс. евро), но уже в порно-версии сериала, пишет Rus.tvnet.lv .

Как говорится в тексте обращения, на странице сайта-инициатора идеи, зрители соскучились по его персонажу. В сообщении отмечается, что это шанс, чтобы сбылись мечты зрителей снова увидеть Росса на экране, пусть и в порнографической картине.