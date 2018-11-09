Пт, 9.11.2018
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  • Снимут порно-версию сериала «Друзья»

Снимут порно-версию сериала «Друзья»

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кадр из сериала "Друзья"

ФОТО: скриншот из сериала "Друзья"

Появились спонсоры желающие создать порно-пародию популярного американского ситкома «Друзья». Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Daily Mirror.

Известно, что актеру Дэвиду Швиммеру предложили снова исполнить роль Росса Геллера за 1 миллион долларов (свыше 881 тыс. евро), но уже в порно-версии сериала, пишет Rus.tvnet.lv.

Как говорится в тексте обращения, на странице сайта-инициатора идеи, зрители соскучились по его персонажу. В сообщении отмечается, что это шанс, чтобы сбылись мечты зрителей снова увидеть Росса на экране, пусть и в порнографической картине.

В заявлении подчеркивается, что исполнительница на роль Рэйчел Грин уже найдена.

Кадр из сериала "Друзья"

ФОТО: Cкриншот видео

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