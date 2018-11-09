«Не позорьтесь!»: больную Пугачеву затравили после публичного признания

10 ноября в спорткомплексе «Олимпийский» состоится юбилейный концерт Леонида Агутина, посвященный его 50-летию. На сцене песни именинника должен исполнить целый сонм отечественных звезд: Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Владимир Пресняков, Эмин Агаларов, Анжелика Варум, участники проекта «Голос», пишет Dni.ru.

Первой в афише значилась Алла Пугачева. Собственно, ради нее многие зрители и купили билеты. Однако 8 ноября на своей официальной страничке в Instagram Примадонна сообщила о том, что не сможет выступить на шоу. «Мечтала выступить в концерте Леонида Агутина, и песня такая классная, но не смогу. Заболела. Леня, я тебя и твою музыку обожаю. Прости, что так получилось», – обратилась она к коллеге.

Многочисленные поклонники немедленно отреагировали на признание Примадонны. Одни осыпали ее пожеланиями скорейшего выздоровления, а другие уличили в обмане. Дескать, из Пугачевой сделали зазывалу на концерт Агутина, чтобы распродать билеты. Некоторые посчитали, что Примадонна просто «слилась» в последний момент.

Кто-то предположил, что, если Алла Борисовна и больна, она явно преувеличила свою хворь. Косвенно эту версию подтвердил ее молодой муж Максим Галкин. Шоумен находится на гастролях на другом континенте и на вопросы о состоянии супруги ответил так: «У меня гастроли в Канаде. Если я прекрасно гастролирую, значит, у меня в семье все хорошо».