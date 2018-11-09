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«Хэй, свежевыжатый, пляс, альфа, ниндзя…»: из самых популярных слов русского рэпа создали трек

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Слава КПСС

ФОТО: vk.com

Российский рэпер Слава КПСС совместно с рэпером Джигли записал трек «Характерные для рэперов слова». Видео опубликовано на YouTube в среду, 7 ноября.

Текст песни состоит из наиболее популярных слов отечественных рэп-исполнителей, передает Lenta.ru.

В композиции музыканты перечисляют любимые слова таких артистов, как Пика, Элджей, Скруджи, Баста. Например, первая строчка выглядит так: «Хэй, свежевыжатый, пляс, альфа, ниндзя…».

Ранее стриминговый сервис «Яндекс.Музыка» провел исследование и составил карту самых популярных слов русского рэпа. Наиболее часто используемым глаголом оказалось слово «базарить». Топ прилагательных и наречий состоит в основном из ненормативной лексики.

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