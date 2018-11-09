Оуэн Уилсон отказался от новорожденной дочери, несмотря на доказанное отцовство

Оуэн Уилсон отказывается от встречи с собственной дочкой, которая родилась три недели назад. 49-летний актер прошел тест на отцовство, который доказал их родство, однако этого оказалось недостаточно. Мужчина также отказался от совместной опеки над ребенком вместе с его матерью Варуни Вонгсвиратес, сообщает Us Weekly.

«Малышка, к слову, копия Оуэна. У нее светлая кожа, светлые волосы и голубые глаза. Уилсон даже не пытался связаться с Варуни после того, как она родила, или во время беременности, несмотря на то что они встречались почти пять лет», передает Life.ru.