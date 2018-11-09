Умер актер из звездного состава тележурнала «Ералаша»

Впервые Румянцев снялся в тележурнале в 1974 году.

«Всю жизнь нужно прожить, чтобы после смерти тебя вспомнили. Румянцев был в становлении «Ералаша» был одним из главных, если можно так сказать, фактором любви. Он был обаятельным, нестандартный по внешним данным. Рыжий, веснушчатый — это привычно, а вот — кругленьким, симпатичным…», — комментирует смерть актера руководитель журнала Борис Грачевский.

По словам Грачевского, Румянцев привлек к себе внимание сразу.

«6 или 7 сюжетов снято с его участием. Это по тем временам замечательная, золотая крапинка», — вспоминает Грачевский.