В Таллинне пройдет открытый кастинг международного шоу талантов BRAVO!

В шоу участвуют молодые певцы из Эстонии, Латвии и Литвы, которые на протяжении девяти выпусков шоу борются за титул лучшего молодого исполнителя стран Балтии.

«Мне очень приятно, что идея общебалтийского шоу молодых талантов получила жизнь и продолжение. Опыт первого сезона показал, насколько важным начинанием было это шоу для молодых певцов в странах Балтии. Сейчас трудно представить, что столько лет такая возможность отсутствовала. Очень приятно наблюдать, как завязываются новые контакты между талантливой молодежью, а также уже действующими музыкальными группами и специалистами из Эстонии, Латвии и Литвы», - прокомментировала автор идеи и продюсер шоу Дарья Саар.

Для участия в открытом кастинге необходима предварительная регистрация по адресу: bravo@bravo2018.tv. В письме нужно указать имя, фамилию, возраст и приложить видеозапись с вокальным выступлением.

Помимо Таллинна съемка открытых кастингов пройдут в Риге 15 ноября и Вильнюсе 19 ноября. Тем, кому удастся получить от наших членов жюри заветный конверт с приглашением выйдут на главную сцену шоу BRAVO! в декабре этого года. В эфир шоу выйдет на телеканале ETV+ в Эстонии, LTV7 в Латвии и LRT Kultura в Литве, начиная с 6 января 2018.

Проект поддерживают Hestia Hotel Group, Balti Jaama Turg, European Content Fund.