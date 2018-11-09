Селена Гомес выписалась из психиатрической больницы и решила «залечь на дно»

Селена Гомес покинула психиатрическое учреждение на Восточном побережье, США, где она восстанавливалась после эмоционального срыва. Как сообщает TMZ, 26-летняя певица выписалась и решила «залечь на дно», пишет Life.ru.

Знаменитость обратилась за помощью в начале октября и весь месяц находилась на лечении. В частности, Гомес проходила диалектическую поведенческую терапию. Этот метод лечения предназначен для пациентов, страдающих различными видами психических расстройств.

Напомним, 24 сентября Гомес написала в «Инстаграме», что хочет отдохнуть от социальных сетей и сделать перерыв. Примерно в это же время стало известно о свадьбе ее бывшего парня Джастина Бибера с его новой девушкой Хейли Болдуин. Кроме того, певица сильно беспокоилась из-за проблем со своим здоровьем. Врачи обнаружили, что у нее слишком низкое количество лейкоцитов после трансплантации почки.