Шокирующая галерея: недоделанный центр Т1 уже ждет посетителей
9 ноября 2018, 11:14
Вчера состоялось якобы торжественное вип-открытие нового торгового центра T1. Но гости вечера, журналисты и фотографы пришли в ужас – центр еще далек от финального вида.
Как видно на фотографиях, везде валяются провода, коробки, строительный мусор, свет есть не везде, а где имеется – мигает… Большая часть магазинов, кстати, еще закрыта, то есть сегодня люди пойдут в недостроенный полупустой торговый центр.
И зачем только так рано открыли? Что вы об этом думаете? Делитесь в комментариях!