Пт, 9.11.2018
Галерея: русская певица из Эстонии возбудила поклонников внешним видом на Тенерифе СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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Шокирующая галерея: недоделанный центр Т1 уже ждет посетителей

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Вчера состоялось якобы торжественное вип-открытие нового торгового центра T1. Но гости вечера, журналисты и фотографы пришли в ужас – центр еще далек от финального вида.

Как видно на фотографиях, везде валяются провода, коробки, строительный мусор, свет есть не везде, а где имеется – мигает… Большая часть магазинов, кстати, еще закрыта, то есть сегодня люди пойдут в недостроенный полупустой торговый центр.

И зачем только так рано открыли? Что вы об этом думаете? Делитесь в комментариях!

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