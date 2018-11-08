Шальные императрицы: поклонники в восторге от редчайшего архивного фото Пугачевой, Лолиты и Аллегровой

Что примечательно, у каждой из них есть песни, которые вошли в историю российской музыки. И даже если некоторые из них были написаны давным-давно, то запомнились настолько, что легко напеваются до сих пор, пишет Ofigenno.cc.

Поэтому мы вовсе не удивились, когда в Сети шумиху вызвал архивный кадр артисток. Фанатский аккаунт Ирины Аллегровой в Инстаграме опубликовал уникальное фото, на котором артистки запечатлены совсем молодыми.