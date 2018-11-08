Шальные императрицы: поклонники в восторге от редчайшего архивного фото Пугачевой, Лолиты и Аллегровой

Если попросить назвать трех главных женщин российской эстрады, то наверняка все сразу же вспомнят об Алле Пугачевой, Ирине Аллегровой и Лолите — пожалуй, самых ярких певицах прошлых лет и настоящего.
Что примечательно, у каждой из них есть песни, которые вошли в историю российской музыки. И даже если некоторые из них были написаны давным-давно, то запомнились настолько, что легко напеваются до сих пор, пишет Ofigenno.cc.
Поэтому мы вовсе не удивились, когда в Сети шумиху вызвал архивный кадр артисток. Фанатский аккаунт Ирины Аллегровой в Инстаграме опубликовал уникальное фото, на котором артистки запечатлены совсем молодыми.
Под постом уйма лестных комментариев: кажется, пользователи с головой окунулись в ностальгию: «Какие же вы все красивые! Три шикарных голоса, которые можно слушать бесконечно». Перечислить все комплименты просто невозможно!