Названа неожиданная опасность недосыпа

Исследователи проанализировали данные, полученные при обследовании 25 тысяч людей, живущих в Китае и США. Добровольцев опросили, как долго они спят в сутки. У них также взяли образцы мочи для выявления маркеров, указывающих на уровень гидратации. Оказалось, что те, кто тратил на сон недостаточное количество времени, имели более концентрированную мочу, а риск обезвоживания повышался на 16-59 процентов, передает Lenta.ru.