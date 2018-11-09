Линнар Приймяги хотел жестко оскорбить вегетарианцев, но у него не получилось

«Вегетарианцы гордятся тем, что их говно благороднее и качественнее», - написал он.

Портал Elu24 связался с одной из самых известных эстонских вегетарианцев Лийсой-Индрой Паюсте, которая подтвердила, что Приймяги прав.

«Так приятно, что Линнар Приймяги знаком с исследованиями, которые подтвердили такой результат. Обычно за такими новостями следят лишь вегетарианцы… Буду рада услышать, если Приймяги узнает для себя еще что-то новое», - сказала девушка.