Пт, 9.11.2018
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  • Линнар Приймяги хотел жестко оскорбить вегетарианцев, но у него не получилось

Линнар Приймяги хотел жестко оскорбить вегетарианцев, но у него не получилось

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Линнар Приймяги

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Культоролог, специалист по имагологии Линнар Приймяги жестко высказался о вегетарианцах у себя в Facebook.

«Вегетарианцы гордятся тем, что их говно благороднее и качественнее», - написал он.

Портал Elu24 связался с одной из самых известных эстонских вегетарианцев Лийсой-Индрой Паюсте, которая подтвердила, что Приймяги прав.

«Так приятно, что Линнар Приймяги знаком с исследованиями, которые подтвердили такой результат. Обычно за такими новостями следят лишь вегетарианцы… Буду рада услышать, если Приймяги узнает для себя еще что-то новое», - сказала девушка.

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