Линнар Приймяги хотел жестко оскорбить вегетарианцев, но у него не получилось
9 ноября 2018, 13:00
Культоролог, специалист по имагологии Линнар Приймяги жестко высказался о вегетарианцах у себя в Facebook.
«Вегетарианцы гордятся тем, что их говно благороднее и качественнее», - написал он.
Портал Elu24 связался с одной из самых известных эстонских вегетарианцев Лийсой-Индрой Паюсте, которая подтвердила, что Приймяги прав.
«Так приятно, что Линнар Приймяги знаком с исследованиями, которые подтвердили такой результат. Обычно за такими новостями следят лишь вегетарианцы… Буду рада услышать, если Приймяги узнает для себя еще что-то новое», - сказала девушка.