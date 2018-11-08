«Евровидении-2019» опубликовало список стран-участниц

Европейский вещательный союз сообщил о странах, подтвердивших свое участие в «Евровидении-2019». Конкурс пройдет в Тель-Авиве в мае будущего года. Об этом сообщает korrespondent.net.
Международный музыкальный конкурс «Евровидение-2019», который пройдет 14, 16 и 18 мая в Тель-Авиве. Известно, что в конкурсе примут участие 42 страны, пишет Rus.rvnet.lv.
Своих участников отправляют следующие страны: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Македония, Мальта, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, РФ, Сан-Марино, Сербия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.
Напомним, в этом году победительницей «Евровидения» стала израильтянка Нетта Барзилай. Ранее сообщалось, что Болгария отказалась от участия в конкурсе.
We have a number- 42!— KAN Eurovision Israel 🇮🇱 (@kaneurovision) November 7, 2018
These are the countries who will participate in the 64th @Eurovision Song Contest in @TelAviv!
Excited already to see you all this spring!
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