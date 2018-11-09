Возможно только в Эстонии: один морской волк выжег другому на руке пенис
9 ноября 2018, 12:00
Пирушка на судне, пришвартованном у эстонских берегов, закончилась печально, потому как один моряк проснулся с выжженным пенисом на руке, а второму пришлось стыдно смотреть в глаза прокурору.
Это история началась еще год назад, когда один моряк выжег на руке другого рисунок мужского полового члена. Спустя два дня пострадавший обратился в больницу, где ему поставили диагноз «ожог второй степени».
По факту проступка возбудили уголовное дело за нанесение вреда другому лицу. Спустя год суд вынес приговор, пишет Elu24.
В ходе заседания обвиняемый сказал, что жалеет о содеянном и считает свой поступок глупым. Он извинился перед пострадавшим и обещал возмести ущерб.
Убрать метку с руки обошлось в 630 евро, половину денег обвиняемый уже оплатил.