Пт, 9.11.2018
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  • Возможно только в Эстонии: один морской волк выжег другому на руке пенис

Возможно только в Эстонии: один морской волк выжег другому на руке пенис

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Это хоть и не тот самый ожог, но история похожа...

ФОТО: Мадис Синивеэ

Пирушка на судне, пришвартованном у эстонских берегов, закончилась печально, потому как один моряк проснулся с выжженным пенисом на руке, а второму пришлось стыдно смотреть в глаза прокурору.

Это история началась еще год назад, когда один моряк выжег на руке другого рисунок мужского полового члена. Спустя два дня пострадавший обратился в больницу, где ему поставили диагноз «ожог второй степени».

По факту проступка возбудили уголовное дело за нанесение вреда другому лицу. Спустя год суд вынес приговор, пишет Elu24.

В ходе заседания обвиняемый сказал, что жалеет о содеянном и считает свой поступок глупым. Он извинился перед пострадавшим и обещал возмести ущерб.

Убрать метку с руки обошлось в 630 евро, половину денег обвиняемый уже оплатил.

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