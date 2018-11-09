Фото: победителем фотоконкурса ко Дню отца стал таллиннец с отличным чувством юмора

Победителем конкурса «Мой папа – супергерой!» стал таллиннец Станислав Колодкин. Сначала шуточный снимок, на котором папа наслаждается ароматом цветов, в то время, как мама несет на руках двух дочерей, стал одним из фаворитов читательского голосования. Во втором этапе конкурса непростой выбор пришлось делать уже редакции. Посовещавшись, мы решили, что этот веселый снимок, которому автор дал название «Мужчины созданы для прекрасного», действительно заслуживает победы в нашем фотоконкурсе.

Станислав Колодкин и его снимок "Мужчины созданы для прекрасного". ФОТО: фото читателя

Станислав Колодкин признается, что уже не первый год принимает участие в нашем фотоконкурсе. В редакцию портала Limon.ee Станислав приехал со всеми героями фотоснимка, принесшего победу: женой Юлией, 8-летней дочерью Алиной и 5-летней дочерью Полиной. Станислав – единственный мужчина в семье, а поэтому прохлаждаться, как на фото, ему некогда. «Папа у нас сильный, работящий и мужественный!» – единодушно характеризует семья своего супергероя.

Станислав с женой Юлией и дочками Алиной и Полиной ФОТО: Мадис Синивеэ

Суперпапа-2018 и его чудесная семья получили, как и было обещано, подарочную корзину от супермаркета MAXIMA, два билета на выступление шоумена Павла Воли, а также семейный билет в рождественскую страну Лотте, которая преобразится к Рождеству.

Еще раз поздравляем замечательную семью с победой и с папой Станиславом, которым однозначно можно гордиться!

Мы от души поздравляем всех-всех пап с наступающим Днем отца! Дорогие наши, не забывайте, что все вы – суперпапы для своих малышей!