БДСМ, секс по расписанию и 69: какие сексуальные фантазии свойственны разным типам личности?

Если результаты исследования и можно было бы назвать сенсационными, то точно не благодаря экстравертам и любителям новшеств: у них все стабильно. Экстравертированные люди, черпающие энергию во взаимодействии со внешним миром, переносят свою общительность и в спальню – они чаще фантазируют о сексе втроем и разных формах полигамии. Люди, открытые новому опыту, естественно, не изменяют своему природному любопытству, когда дело доходит до секса. Все самые необычные позы и локации ими уже обдуманы, а некоторые и реализованы.

Совсем иначе себя показали педанты, которые привыкли уделять много внимания деталям. Порядок в их жизни превыше всего, поэтому секс по расписанию в приятной атмосфере и продуманной обстановке их устроит гораздо больше, чем БДСМ-практики. Такой же политики в постели придерживаются невротики. Лемиллер объясняет этот факт тем, что повышенная тревожность, неудовлетворенность и погруженность в проблемы накладывают свой отпечаток: страх столкнуться с новым стрессом еще и в сексуальной жизни не дает невротикам расслабиться. У фантазий о групповом сексе нет шанса занять мысли таких людей, но романтики и страсти в привычных условиях им не занимать.

Альтруисты показали себя идеальными партнерами: заботиться о близких они не прекращают и в спальне. Среди их фантазий чаще встречается ориентация на взаимное удовольствие, а любимое число альтруистов – 69, но это уже не точно и требует дополнительного исследования. Секс без любви и экстрим – это определенно не для них.