Пт, 9.11.2018
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Ради счастья дом нужно наряжать к Новому году уже сейчас

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Ель. Фото иллюстративное

ФОТО: SCANPIX

Пусть до Нового года остается еще почти два месяца, мы все равно уже можем нарядить елку. Исследование показало, что подобного рода декорирование помещений делает людей более счастливыми, передает Medikforum.

Главным и любимым праздником остается Новый год, и подготовка к нему превращается в очень приятное времяпрепровождения. В частности, оно связано с выбором и украшением елки, а также развешиванием новогодних гирлянд в помещениях и другими подобными работами. И вот теперь в журнале Journal of Environmental Psychology опубликовано исследование, которое показало, что новогоднее декорирование помещений делает людей счастливыми. А потому мы должны заниматься им как можно раньше.

В ходе исследования его участники должны были оценить степень дружелюбия ряда людей на основе фотографий их жилищ и заднего двора. Оказалось, что самый значительный эффект в этом вопросе имеет количество новогодних украшений. Если дом и двор были наряжены для празднования Нового года, то это убеждало участников исследования в том, что владелец жилища дружелюбен. Подобного рода украшения производили самое благоприятное впечатление и делали людей более добрыми.

В отсутствии подобных украшений участники исследования довольно точно определяли характер хозяина жилья, то есть его социабельность или изолированность. Но как только на стенах домов появлялись гирлянды и рождественские фонарики, то суждение почти всегда были положительными. Психологи полагают, что декорирование помещений для Нового года делает нас более счастливыми, поэтому мы должны заниматься этим как можно раньше.

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