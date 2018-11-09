Ради счастья дом нужно наряжать к Новому году уже сейчас

Главным и любимым праздником остается Новый год, и подготовка к нему превращается в очень приятное времяпрепровождения. В частности, оно связано с выбором и украшением елки, а также развешиванием новогодних гирлянд в помещениях и другими подобными работами. И вот теперь в журнале Journal of Environmental Psychology опубликовано исследование, которое показало, что новогоднее декорирование помещений делает людей счастливыми. А потому мы должны заниматься им как можно раньше.

В ходе исследования его участники должны были оценить степень дружелюбия ряда людей на основе фотографий их жилищ и заднего двора. Оказалось, что самый значительный эффект в этом вопросе имеет количество новогодних украшений. Если дом и двор были наряжены для празднования Нового года, то это убеждало участников исследования в том, что владелец жилища дружелюбен. Подобного рода украшения производили самое благоприятное впечатление и делали людей более добрыми.