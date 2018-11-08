У ведущей «Давай поженимся» обнаружили опухоль

Тамара Глоба призналась, что в первом браке буквально душила мужа своими чувствами. Супруг же был гораздо спокойнее в проявлении эмоций, а возможно, и вовсе равнодушен. Ведь даже когда выяснилось, что Тамара серьезно больна, он практически не навещал ее, пишут Dni.

Астролог рассказала о своем недуге: «В 23 года я тяжело заболела. Сказали, что опухоль. Лежала в раковом корпусе. После операции год не могла поднять голову от подушки». А когда Тамара оправилась, родила мужу дочь Анну. Однако наличие общего ребенка не спасло брак от краха.

Встречу со вторым мужем Тамара Глоба, по ее признанию, предчувствовала. «Это было удивительно. За два дня до нашей встречи я вдруг поняла, что что-то произойдет, от чего моя жизнь перевернется полностью», – сказала астролог.