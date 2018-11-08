Видео: происходящее в «Эстонии» поражает! 3D-принтер печатает еду, барабан читает мысли

Мы смогли посмотреть на робота, который поет и танцует, а также он может ухаживать за больным человек, он-то и будет задействован в постановке про кинорежиссера Андрея Тарковского.

Поражает барабан, который умеет читать мысли и подстраиваться под нужный ритм, о его работе рассказывает композитор и музыкант Александр Жеделев.

Еще мы смогли полежать на поющей подушке.

Новейшие достижения науки и техники можно будет увидеть в четверг, 8 ноября, с 12 до 21 часа. Открытие экспозиции приурочено к началу нового концертного цикла «Технологии и музыка», организованного Eesti Kontsert. Первые четыре концерта серии пройдут вечером того же дня. К числу самых интригующих экспонатов относятся робот, управляемый силой мысли, и супермодный «производитель» здоровой пищи – 3D-принтер, печатающий продукты с заданным содержанием питательных веществ и заранее определенными вкусовыми свойствами.

Авторами всех представленных на выставке изобретений являются учреждения и предприятия, зарегистрированные в Эстонии. Многие новинки можно будет испытать на себе, в том числе физически, слушая звуки телом и т.д. Так, например, финская аудиовизуальная фирма продемонстрирует посетителям специальную звуковую подушку, а 10-летний изобретатель Керт Вахтре из Расплаского уезда представит на выставке сконструированный им дверной замок и чудо-лампочку, которая зажигается и выключается от хлопка.