«Я не отдам тебя Путину!» Нарвитянин посвятил песню Керсти Кальюлайд, согласовав слова с КаПо

Известный в Нарве ведущий праздников Александр Александрин написал песню «Я не отдам тебя Путину» и со своей творческой командой снял клип, в котором в шуточной форме признается в любви Керсти Кальюлайд. С президентом Александр познакомился, когда она в начале этого года с рабочим визитом приезжала в Нарву.

ФОТО: Screenshot

На съемки видеоролика, за основу которого взята песня группы «Руки Вверх», у инициативных ребят из Нарвы ушло всего два дня. Роль президента Эстонии исполняет хрупкая девушка в картонной маске с лицом Керсти Кальюлайд. Александр Александрин пока не раскрывает имя девушки, снявшейся в роли президента, зато уверяет, что слова и сюжет видеоклипа были согласованы с КаПо.

«Перед съемками мы обращались в КаПо за консультацией, проверить все ли в порядке. Они отправили нашу песню еще и в президентскую канцелярию. Всё одобрили, все поржали», – говорит Александр.

Авторы клипа "Я не отдам тебя Путину" Александр и Антон ФОТО: Konstantin Sednev / PM / Scanpix Baltics

«Петь – это не мой конёк! Поговаривают, что когда я пою – куры дохнут», – смеется Александр, здраво оценивая свои вокальные данные. Скептикам он отвечает, что великим певцом никогда не был и быть не собирается, просто захотелось сделать что-то веселое, шуточное. Встряхнуть страну! И ни в коем случае, слышите! Ни в коем случае не стоит относиться к песне серьезно!