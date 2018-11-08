«Я не отдам тебя Путину!» Нарвитянин посвятил песню Керсти Кальюлайд, согласовав слова с КаПо

«Уберите от экрана людей с отсутствием юмора и неадекватных», – предупреждают создатели юмористического ролика, который на днях появился в Сети. Пока видео распространяется лишь среди русскоязычной аудитории, но совсем скоро его создатели обещают наложить эстонские титры, возможно, чтобы песня скорее дошла до главы государства.
Известный в Нарве ведущий праздников Александр Александрин написал песню «Я не отдам тебя Путину» и со своей творческой командой снял клип, в котором в шуточной форме признается в любви Керсти Кальюлайд. С президентом Александр познакомился, когда она в начале этого года с рабочим визитом приезжала в Нарву.
На съемки видеоролика, за основу которого взята песня группы «Руки Вверх», у инициативных ребят из Нарвы ушло всего два дня. Роль президента Эстонии исполняет хрупкая девушка в картонной маске с лицом Керсти Кальюлайд. Александр Александрин пока не раскрывает имя девушки, снявшейся в роли президента, зато уверяет, что слова и сюжет видеоклипа были согласованы с КаПо.
«Перед съемками мы обращались в КаПо за консультацией, проверить все ли в порядке. Они отправили нашу песню еще и в президентскую канцелярию. Всё одобрили, все поржали», – говорит Александр.
«Петь – это не мой конёк! Поговаривают, что когда я пою – куры дохнут», – смеется Александр, здраво оценивая свои вокальные данные. Скептикам он отвечает, что великим певцом никогда не был и быть не собирается, просто захотелось сделать что-то веселое, шуточное. Встряхнуть страну! И ни в коем случае, слышите! Ни в коем случае не стоит относиться к песне серьезно!
Сегодня авторы интернет-творения «Я не отдам тебя Путину» побывали в редакции портала Limon.ee. Скорее смотрите видео!