У Джастина Бибера сломалась машина в гетто Лос-Анджелеса: его заставили петь и отжиматься
9 ноября 2018, 12:12
Поломка машины – вещь неприятная. Особенно когда ты Джастин Бибер и просто ехал по своим делам через гетто Лос-Анджелеса. LADbible сообщает, что певец не растерялся и решил не наживать себе врагов среди местного населения, поэтому в ожидании приезда мастеров вышел из автомобиля и решил пообщаться с окружившими его людьми, пишет Super.ru.
Не все жители сурового района Уоттс были одинаково рады видеть Бибера, но он проявил себя дружелюбным парнем без явных признаков звездной болезни. Джастин не отказывал желающим сфотографироваться, сыграл в баскетбол, позволил детям порезвиться в своей машине, спел парочку хитов и был в шутку наказан отжиманиями за ношение сланцев.