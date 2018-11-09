У Джастина Бибера сломалась машина в гетто Лос-Анджелеса: его заставили петь и отжиматься

Поломка машины – вещь неприятная. Особенно когда ты Джастин Бибер и просто ехал по своим делам через гетто Лос-Анджелеса. LADbible сообщает, что певец не растерялся и решил не наживать себе врагов среди местного населения, поэтому в ожидании приезда мастеров вышел из автомобиля и решил пообщаться с окружившими его людьми, пишет Super.ru.