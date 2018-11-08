Егор Крид трогательно поздравил свою бывшую девушку Нюшу с рождением ребенка (ВИДЕО)

Сейчас порадуются поклонники движения «Нюкриши», мечтающие о том, чтобы Егор Крид и Нюша снова были вместе. Певец трогательно поздравил бывшую возлюбленную с рождением дочери. Со сцены Егор объявил, что отношения с певицей — большой этап его жизни, и сейчас он хотел бы пожелать счастья Нюше. Слова артиста, естественно, встретили овациями.
Напомним, роман Нюши и Егора Крида начался, когда 24-летний певец только приехал в Москву и был еще никому не известным. Нюша, в свою очередь, уже была знаменита во всей стране. По признанию самого Крида в интервью Super несколько лет назад, они расстались из-за разногласия с родителями певицы, которые считали, что простой парень не сможет ей ничего дать. Кроме того, Нюше посвящена одна из самых известных песен Крида «Самая-самая». В 2017 году певица вышла замуж за 38-летнего бизнесмена Игоря Сивова, а вчера стало известно о том, что она родила дочку, пишет Super.ru.