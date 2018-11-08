Чт, 8.11.2018
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  • Денег не было даже на выпускной: Брежнева расплакалась, вспоминая детство

Денег не было даже на выпускной: Брежнева расплакалась, вспоминая детство

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Вера Брежнева

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

В эфире шоу «Сегодня вечером», посвященного творческому союзу Константина и Валерия Меладзе, жена продюсера Вера Брежнева вспомнила свое бедное детство и даже пустила слезу, пишет Soulpost.ru.

Певица призналась, что никогда не мечтала стать известной, а просто хотела найти работу, потому что денег в многодетной семье вечно не хватало. К тому же, когда Вера попала в «ВИА Гру», у нее уже была полуторагодовалая дочь Соня.

«Я считала должным доказать, что достойна того шанса, который мне дали. Для меня была важна возможность кормить семью, я просто хотела заработать денег. Я готова была работать за любую зарплату. Моей дочке Соне тогда было полтора года», — рассказала Брежнева.

Бывший классный руководитель певицы Светлана Владимировна вспомнила, что Вере приходилось подрабатывать на рынке, потому что она была вынуждена кормить родных: «Она торговала фруктами и овощами».

Из-за нехватки денег, Брежнева пришла лишь на официальную часть выпускного в школе, а банкет пропустила, потому что заплатить за него было нечем. Увидев интервью учительницы, певица не сдержала слез.

 

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