Денег не было даже на выпускной: Брежнева расплакалась, вспоминая детство

Певица призналась, что никогда не мечтала стать известной, а просто хотела найти работу, потому что денег в многодетной семье вечно не хватало. К тому же, когда Вера попала в «ВИА Гру», у нее уже была полуторагодовалая дочь Соня.

«Я считала должным доказать, что достойна того шанса, который мне дали. Для меня была важна возможность кормить семью, я просто хотела заработать денег. Я готова была работать за любую зарплату. Моей дочке Соне тогда было полтора года», — рассказала Брежнева.

Бывший классный руководитель певицы Светлана Владимировна вспомнила, что Вере приходилось подрабатывать на рынке, потому что она была вынуждена кормить родных: «Она торговала фруктами и овощами».