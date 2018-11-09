Это про тебя?! Почему многие водители любят петь за рулем?

Оказалось, что у водителей во время пения за рулем улучшается самочувствие и здоровье, пишет Menslife.com.
Многим водителям, а особенно новичкам, нередко хочется за рулем петь или вести приятные беседы. Ученые выяснили, что желание петь может возникать подсознательно, с целью получить пользу для психического и физиологического здоровья.
Представители науки в области психологии сделали заключение, что у водителей во время пения за рулем улучшается самочувствие и здоровье. Прослушивание музыки способствует повышению антител в организме, а значит, состояние иммунитета улучшается.
Также петь в машине полезно для психики. Ученые считают, что таким способом можно улучшить состояние после депрессии и стресса. Если петь вместе с пассажиром, то произойдет улучшение социальной связи. Прислушиваясь к мелодии, люди отвлекаются от неприятных мыслей и переключаются на позитив.
Во время пения в авто повышается количество гормона радости, как при объятиях с любимым человеком. По мнению психолога, приятная музыка способствует выработке окситоцина. Его еще называют гормоном любви. Данный химический компонент вызывает чувство расслабления и умиротворения. Также происходит выработка серотонина, который снижает чувство тревожности.