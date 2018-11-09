Это про тебя?! Почему многие водители любят петь за рулем?

Многим водителям, а особенно новичкам, нередко хочется за рулем петь или вести приятные беседы. Ученые выяснили, что желание петь может возникать подсознательно, с целью получить пользу для психического и физиологического здоровья.

Представители науки в области психологии сделали заключение, что у водителей во время пения за рулем улучшается самочувствие и здоровье. Прослушивание музыки способствует повышению антител в организме, а значит, состояние иммунитета улучшается.

Также петь в машине полезно для психики. Ученые считают, что таким способом можно улучшить состояние после депрессии и стресса. Если петь вместе с пассажиром, то произойдет улучшение социальной связи. Прислушиваясь к мелодии, люди отвлекаются от неприятных мыслей и переключаются на позитив.