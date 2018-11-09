Пт, 9.11.2018
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  • Анастасия Волочкова вызвала отвращение купальником, въевшимся в ее интимную зону (ВИДЕО)

Анастасия Волочкова вызвала отвращение купальником, въевшимся в ее интимную зону (ВИДЕО)

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Анастасия Волочкова.

ФОТО: Instagram

Балерина Анастасия Волочкова любит эпатировать публику пошлыми фото и видео. 

На этот раз она дала возможность подписчикам поближе рассмотреть свою интимную зону. В ролике Анастасия Волочкова решила в очередной раз показать подписчикам свои балетные навыки. Во время их демонстрации многие смогли увидеть, как розовый купальник, в который одета Волочкова, врезается в ее интимную зону. Фолловеры балерины как всегда оставили множество негативных комментариев, пишет 7d.org.ua.

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