Анастасия Волочкова вызвала отвращение купальником, въевшимся в ее интимную зону (ВИДЕО)

На этот раз она дала возможность подписчикам поближе рассмотреть свою интимную зону. В ролике Анастасия Волочкова решила в очередной раз показать подписчикам свои балетные навыки. Во время их демонстрации многие смогли увидеть, как розовый купальник, в который одета Волочкова, врезается в ее интимную зону. Фолловеры балерины как всегда оставили множество негативных комментариев, пишет 7d.org.ua.