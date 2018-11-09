Анастасия Волочкова вызвала отвращение купальником, въевшимся в ее интимную зону (ВИДЕО)

Балерина Анастасия Волочкова любит эпатировать публику пошлыми фото и видео.
На этот раз она дала возможность подписчикам поближе рассмотреть свою интимную зону. В ролике Анастасия Волочкова решила в очередной раз показать подписчикам свои балетные навыки. Во время их демонстрации многие смогли увидеть, как розовый купальник, в который одета Волочкова, врезается в ее интимную зону. Фолловеры балерины как всегда оставили множество негативных комментариев, пишет 7d.org.ua.
С чувством выполненного долга и физической нагрузки.💃🏼 Дисциплина и трудолюбие мои врожденные качества.😊 А мозоли на моих ножках результат многолетнего труда. #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good