Чт, 8.11.2018
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  • Сыну Евгении Феофилактовой поставили страшный диагноз

Сыну Евгении Феофилактовой поставили страшный диагноз

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Евгения Феофилактова

ФОТО: vk.com

В последнее время поведение сына экс-участницы телепроекта «Дом-2» Евгении Феофилактовой Даниэля многих настораживает. 

Пользователи Сети полагают, что у него синдром Туретта. Даниэлю Гусеву уже 6 лет, но у него весьма бессвязная речь и очень нервные телодвижения. Общественность решила, что у мальчика синдром Туретта. Евгении Феофилактовой, похоже, плевать, так как она не обращает внимания на наблюдения подписчиков, пишет 7d.org.ua.

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