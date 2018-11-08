Сыну Евгении Феофилактовой поставили страшный диагноз

Пользователи Сети полагают, что у него синдром Туретта. Даниэлю Гусеву уже 6 лет, но у него весьма бессвязная речь и очень нервные телодвижения. Общественность решила, что у мальчика синдром Туретта. Евгении Феофилактовой, похоже, плевать, так как она не обращает внимания на наблюдения подписчиков, пишет 7d.org.ua.