Ученые: собаки обнаруживают некоторые болезни лучше, чем медицинская техника

По словам ученых, всего лишь по запаху носков собаки могут определить наличие малярии у человека. А по запаху мочи пес безошибочно определит, есть ли у мужчины онкология простаты. Кроме того, собаки способны определить, когда в крови у человека повышен уровень глюкозы, либо, наоборот, уровень сахара является критически низким. Сейчас сотрудники из Манчестерского университета учат собак выявлять рак молочной железы и начальную стадию болезни Папркинсона.