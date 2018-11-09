Пт, 9.11.2018
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Ученые: собаки обнаруживают некоторые болезни лучше, чем медицинская техника

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Собаки.

ФОТО: panthermedia.net / emmanuelle bonzami / Scanpix

Британские ученые утверждают, что собаки способны обнаруживать многие заболевания у людей. Более того, иногда они это делают намного точнее, чем медицинское оборудование, пишет Neformat.co.ua.

По словам ученых, всего лишь по запаху носков собаки могут определить наличие малярии у человека. А по запаху мочи пес безошибочно определит, есть ли у мужчины онкология простаты. Кроме того, собаки способны определить, когда в крови у человека повышен уровень глюкозы, либо, наоборот, уровень сахара является критически низким. Сейчас сотрудники из Манчестерского университета учат собак выявлять рак молочной железы и начальную стадию болезни Папркинсона.

Ученые отметили, что они поражены результатами исследований. Во всех перечисленных случаях собаки смогли определить заболевание точнее, чем это делали медики при помощи медицинского оборудования.

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