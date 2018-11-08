Фотоконкурс ко Дню отца: смотрите на суперпап – наших финалистов!

Дорогие друзья, мы закрываем читательское голосование фотоконкурса «Мой папа – супергерой!» на портале Limon.ee!
Огромное спасибо всем за активное участие в нашем фотоконкурсе – и очаровательным участникам, и тем, кто их активно поддерживал и голосовал на официальной страничке портала Limon.ee.
Дорогие участники, конечно же, все вы настоящие суперпапы и, бесспорно, супергерои для своих малышей! Мы от души поздравляем вас с наступающим Днем отца. Но конкурс есть конкурс, и пришло время подводить итоги. По результатам читательского голосования у нас есть три снимка, которые проходят в финал нашего фотоконкурса:
Напоминаем, победитель получит шикарный подарок – подарочную корзину от супермаркета MAXIMA, два билета на выступление шоумена Павла Воли, которое пройдет в Таллинне 21 декабря, а также семейный билет в рождественскую страну Лотте, которая преобразится к Рождеству.
По условиям конкурса, победителя выберет редакция портала Limon.ee, и уже сегодня вечером, 8 ноября, мы объявим имя победителя. Предупредим сразу, что оценивать будем не только техническое качество снимка, но и его душевный посыл!
Мы еще раз благодарим всех-всех участников, которые прислали свои снимки. Вы порадовали нас своей невероятной активностью и зарядили позитивом! Спасибо!
Условия фотоконкурса найдете ЗДЕСЬ!