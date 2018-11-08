Полиция разместила фото моющей окно женщины, эта вещь на снимке должна вас насторожить

В городе Бристоль (Великобритания) полиция разместила в соцсети Facebook снимок женщины, моющей окно. Но после этого последовало предупреждение, от которого бегут мурашки по коже, пишет Elu24.
Стражи порядка призывают британцев быть внимательными, если видят кого-то из соседей постоянно за домашней работой, всё может быть гораздо сложнее, чем кажется.
Подпись к фотографии полиции гласит: «Ты знаешь кого-то, кто постоянно дома и только убирается? Кого-то, кто никогда не выходит из дома один?»
«Это может быть индикатором домашнего рабства. Многие жертвы даже сами того не понимают, что их используют, но ты можешь стать их голосом», - добавила полиция.
Домашнее рабство - один из современных видов рабства, его характеризуют изоляция, плохие условия жизни и насилие.