Полиция разместила фото моющей окно женщины, эта вещь на снимке должна вас насторожить

Стражи порядка призывают британцев быть внимательными, если видят кого-то из соседей постоянно за домашней работой, всё может быть гораздо сложнее, чем кажется.

Подпись к фотографии полиции гласит: «Ты знаешь кого-то, кто постоянно дома и только убирается? Кого-то, кто никогда не выходит из дома один?»

«Это может быть индикатором домашнего рабства. Многие жертвы даже сами того не понимают, что их используют, но ты можешь стать их голосом», - добавила полиция.