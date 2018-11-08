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Полиция разместила фото моющей окно женщины, эта вещь на снимке должна вас насторожить Что-то не так?

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Suurbritannia politsei jagab aknaid pesevast naisest hoiatavat fotot.

ФОТО: Avon and Somerset Constabulary/ Facebook

В городе Бристоль (Великобритания) полиция разместила в соцсети Facebook снимок женщины, моющей окно. Но после этого последовало предупреждение, от которого бегут мурашки по коже, пишет Elu24

Стражи порядка призывают британцев быть внимательными, если видят кого-то из соседей постоянно за домашней работой, всё может быть гораздо сложнее, чем кажется. 

Подпись к фотографии полиции гласит: «Ты знаешь кого-то, кто постоянно дома и только убирается? Кого-то, кто никогда не выходит из дома один?»

«Это может быть индикатором домашнего рабства. Многие жертвы даже сами того не понимают, что их используют, но ты можешь стать их голосом», - добавила полиция. 

Домашнее рабство - один из современных видов рабства, его характеризуют изоляция, плохие условия жизни и насилие. 

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