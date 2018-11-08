Чт, 8.11.2018
Он провел в коме 12 лет, и, придя в себя, рассказал шокирующую правду СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Это просто секс! Валерия вышла в свет в платье за 2500 евро

Это просто секс! Валерия вышла в свет в платье за 2500 евро

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Валерия

ФОТО: Mikhail Tereshchenko / Mikhail Tereshchenko/TASS/Scanpix

Фанаты обсуждают выход в свет Валерии. Артистка выбрала для концерта в Крокусе наряд за 185 тысяч рублей (2500 евро). Платье с открытыми плечами Валерия выбрала для выступления дуэтом с Александром Панайотовым. 

Фанаты пришли в восторг от нежного образа артистки. В комментарии к своей публикации  Валерия отметила, что одета в платье от бренда Toni Maticevski. Дотошные фанаты тут же выяснили стоимость «зефирного» наряда. Как оказалось, за платье Валерия выложила 2 500 евро. Для концертного наряда это не так много, вероятно, поэтому критиковать артистку из-за его дороговизны никто не стал, а вот комплиментов было очень много, пишет 7d.org.ua.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ