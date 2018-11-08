Это просто секс! Валерия вышла в свет в платье за 2500 евро

Фанаты пришли в восторг от нежного образа артистки. В комментарии к своей публикации Валерия отметила, что одета в платье от бренда Toni Maticevski. Дотошные фанаты тут же выяснили стоимость «зефирного» наряда. Как оказалось, за платье Валерия выложила 2 500 евро. Для концертного наряда это не так много, вероятно, поэтому критиковать артистку из-за его дороговизны никто не стал, а вот комплиментов было очень много, пишет 7d.org.ua.