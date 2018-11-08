Почему нельзя нажимать на педаль тормоза левой ногой?

Но не каждый водитель понимает, чем грозит нажатие на тормоз не той ногой. И именно об этом мы сейчас поговорим ниже.

Многие могут подумать, что нет никакой разницы, какой ногой тормозить, но это конечно же не так. Разница есть и она довольно существенная. Сейчас на примере двух пунктов рассмотрим опасность нажатия на педаль левой ногой.

1. Во-первых, при движении автомобиля правая нога находится на педали газа в 99 процентах случаев, и если вы в это время начнете нажимать левой свободной ногой на тормоз, то....

Обе ноги находятся на минимальном друг от друга расстоянии, а это значит, что во время подобных телодвижений, вы можете левой ногой зацепить правую, тем самым нажав на педаль газа вместе с тормозом. Но это ещё не всё, так как основная опасность заключается в другом.

2. Второй момент и, наверное, самый важный - когда вы постоянно нажимаете на педаль тормоза правой ногой, то уже чувствуете необходимое усилие для достижения определенного эффекта и замедления. Простыми словами, нога привыкает и вы без проблем "дозируете" усилие при нажатии.

А вот левая нога вообще "не понимает" сколько необходимо приложить усилий, чтобы автомобиль затормозил именно так, как вам необходимо. И если вы уже на собственном опыте делали так, то скорее всего при нажатии на педаль левой ногой машина резко тормозила, и вы чуть ли не носом клевали вперед.

Поэтому не стоит лишний раз испытывать судьбу и важно запомнить, что тормозить и газовать НУЖНО одной и той же ногой, но только в РАЗНОЕ время.