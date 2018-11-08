У жены Диброва сдали нервы из-за четвертой беременности

На днях в Сети появилась информация, что Полина Диброва ждет четвертого ребенка. Поводом для слухов послужила публикация, которую сделала в социальной сети супруга телеведущего. Она спросила у младшего сына Ильи: "Кто там у мамы в животике?" После этого мальчик поднял мамину майку, поцеловал живот и похлопал по нему ладонью. Стоит отметить, что на вопрос Полины Илья ответить не сумел, пишут Dni.ru.

Эта публикация породила множество предположений о том, что жена Дмитрия Диброва намекнула на четвертую беременность. Дальше – больше. Полина сообщила, что у нее серьезные проблемы с зубами, предстоит пройти серию манипуляций, чтобы преодолеть их. Вскоре различные издания запестрели сообщениями об "операции" Дибровой.

В итоге Полина решила прокомментировать пересуды. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram женщина опубликовала изображение статьи с одного известного новостного сайта, который объявил, что "беременную жену Диброва экстренно госпитализировали". Полина обратилась к общественности.

"Друзья, совсем не понимаю, что происходит? Всему есть своя мера. А когда уже бабушки из Ростова звонят... Последняя капля! За что их-то так? Во-первых, откуда идеи про беременность? Что не так? Поправилась? Похудела? Фотография неудачная? С чего вы взяли? У меня нет времени читать прессу, зато куча друзей поздравили с важным событием", – написала Полина.