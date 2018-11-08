Раскрыта причина недовольного выражения лица принцессы Дианы

Когда Диана стала появляться на публике после свадьбы с принцем Чарльзом в 1981 году, ее часто видели с опущенной головой. Многие утверждали, что она была чем-то недовольна. Потребовались долгие годы, чтобы узнать настоящий ответ: ей понадобилось шесть лет, чтобы "почувствовать себя комфортно" и не стесняться внимания посторонних.

Леди Ди поведала о своей внутренней борьбе Эндрю Мортону, автору книг о королевской семье. В своей работе "Диана: ее подлинная история" писатель вспоминает о том, что она рассказывала о первых годах жизни в качестве принцессы.

"Когда я приезжала на важное мероприятие, всегда опускала голову. Сейчас я думаю об этом и понимаю, что со стороны выглядела недовольной. Но это неправда. Я была ужасно напугана. Я никогда не дулась в детстве, во мне никогда не было таких чувств. Я просто сильно боялась того внимания, которое стала получать. Мне потребовалось шесть лет, чтобы стать уверенной в себе, и сейчас я готова идти вперед", – поделилась она.

Диана вспомнила, как ей было тяжело привыкнуть к неожиданным переменам в своей жизни. "Только что я была никем, а уже через минуту стала принцессой Уэльской, матерью, объектом прессы, членом королевской семьи. Это было слишком много для одного человека в то время", – передает ее слова британский таблоид The Sun.