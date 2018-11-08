Смерть ребенка толкнула известную певицу на радикальный шаг

Маргарита Суханкина пыталась покончить с собой после череды бед в ее жизни. Стоял 2003 год, она лишилась работы в Большом театре, от нее ушел любимый мужчина, детей не было. "Дурь была абсолютная. То какой-то Большой театр... Я все какую-то карьеру делала, очень боялась забеременеть, делала какие-то дурацкие аборты. Потом, когда я вдруг решила родить, ребенок умер. В общем, много трагедий было..." – призналась Суханкина.

Она несколько раз предпринимала попытки зачать ребенка, но постоянно случались выкидыши. "Это уже превратилось в какую-то фобию, манию, до тех пор, пока врачи мне просто не сказали: "Все, забудь. Тебе рожать запрещено!", – отрезала артистка. Это заявление сразило певицу наповал. Она решила свести счеты с жизнью.

"Я стояла перед открытым окном, хотела сделать шаг просто и... Это был такой депресняк, такое состояние, совершенно страшное", – цитирует Маргариту Пятый канал. Однако от радикального действия артистку отвлекло воспоминание о родителях. "У меня есть родители, они живы-здоровы. У отца проблемы с сердцем – и после меня тут же уйдет отец, и случится что-то страшное с родителями. И это меня остановило", – пояснила звезда.

В 2005 году она впервые вышла на сцену в качестве поп-певицы. Знакомый предложил ей спеть на корпоративе. Маргарита согласилась. "У меня не было ни семьи, ни детей, у меня не было работы. Я не видела ничего, что впереди. Продать мне было нечего. Мне надо было оплачивать квартиру, ну что-то там кушать. Вообще никаких не было перспектив", – отметила Суханкина.