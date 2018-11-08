Чт, 8.11.2018
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  • Скорбим: в Прибалтике скончался актер из «Зимней вишни»

Скорбим: в Прибалтике скончался актер из «Зимней вишни»

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Арунас Сторпирштис

ФОТО: SCANPIX

В Литве скончался актер Арунас Сторпирштис. Ему было 68 лет, передает Dni.ru со ссылкой на НСН. Долгое время артист боролся с тяжелой болезнью.

"Он болел, но работал до последнего дня – еще вчера озвучил фильм. Он не лежал в постели, ушел из жизни достойно", – сообщил брат Сторпирштиса изданию Delfi.

Арунас Сторпирштис стал известен после выхода на экраны фильмов "Американская трагедия", "Сезон чудес", "Выше Радуги", "Зимняя вишня", "Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя" и других.

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