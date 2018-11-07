Дмитрий Маликов прокомментировал отношения с Ольгой Бузовой

Дмитрий сыграл роль спутника Ольги. По его словам, это лишь маленький эпизод. Артист рассказал, что согласился на съемки из уважения к каналу и уважения к участникам процесса. Кроме того, Дмитрий признался, что ему было интересно окунуться на час в атмосферу «Дома-2». По мнению Маликова этот клип выстрелит и понравится молодежи, пишет 7d.org.ua.