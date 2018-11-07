Ср, 7.11.2018
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  • Дмитрий Маликов прокомментировал отношения с Ольгой Бузовой

Дмитрий Маликов прокомментировал отношения с Ольгой Бузовой

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Дмитрий Маликов

ФОТО: Bobylev Sergey/ITAR-TASS/Scanpix

Дмитрия Маликова до сих пор распекают за съемки в клипе Ольги Бузовой. Накануне его обнародования в Сети артист решил объясниться. 

Дмитрий сыграл роль спутника Ольги. По его словам, это лишь маленький эпизод. Артист рассказал, что согласился на съемки из уважения к каналу и уважения к участникам процесса. Кроме того, Дмитрий признался, что ему было интересно окунуться на час в атмосферу «Дома-2». По мнению Маликова этот клип выстрелит и понравится молодежи, пишет 7d.org.ua.

ФОТО: Instagram Дмитрия Маликова

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