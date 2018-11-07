Вот список худших стиральных порошков: вызывают аллергию и рак

После единичного контакта со стиральным порошком вам вряд ли тут же станет плохо. Конечно, если у вас нет аллергии на один из его компонентов.

Постоянный же контакт со стиральным порошком и другими моющими средствами приводит к накоплению токсичных веществ в организме и в результате этого - к различным заболеваниям.

Вот список самых опасных компонентов в составе стиральных порошков:

1) Поверхностно-активные вещества.

ПАВ помогают хозяюшкам отстирать стойкие пятна на одежде. Они связывают молекулы жира и другой грязи на вещах с молекулами воды и таким образом удаляют загрязнения.

Есть одна немаловажная проблема: эти вещества невозможно удалить полностью, даже после интенсивного полоскания. ПАВ контактируют с кожей и даже проникают в кровоток. Они постепенно накапливаются во внутренних органах - в печени, в сердце, в мозге.

Накопление ПАВ в органах и тканях приводит к нарушению всех биохимических процессов в клетках, ослабляет иммунитет. Через некоторое время у человека появляется аллергическая сыпь, крапивница и другие заболевания вплоть до онкологии.

2) Фосфаты.

Они нужны для того, чтобы смягчить воду для стирки. Фосфаты также помогают ПАВ лучше проникать в волокна тканей. Сочетание фосфатов и ПАВ усиливает разрушительное действие стирального порошка на ваш организм.

Фосфаты способны нанести вред коже: из-за них снижаются её защитные свойства. Согласно исследованиям, фосфаты нарушают внутренний обмен веществ, вызывают обострение хронических заболеваний.

Эти химические вещества запрещены во многих развитых странах - они сильно вредят окружающей среде. Часто их можно обнаружить в воде, которую люди используют для полива растений и питья.

3) Фталаты.

Фталаты в стиральном порошке нужны, чтобы придать стойкость ароматизаторам. Для беременных они особенно опасны - могут нарушить нормальный процесс развития плода.

Фталаты опасны и для кормящих матерей. В организм ребенка они попадают вместе с грудным молоком, их влияние на молодой организм непредсказуемо - эти вещества могут в будущем вызвать бесплодие.

4) Хлор.

Хлор - отличный отбеливатель и прекрасное средство для дезинфекции. Обычно хлор входит в состав отбеливателей и средств для чистки сантехники. Но бывают и стиральные порошки с хлором.

Это вещество очень токсично. Во время стирки с хлорированным порошком хлор высвобождается в виде паров газа и может вызвать сильнейшее отравление, особенно если стирка происходит в тесном и не проветриваемом помещении.

Даже небольшое количество хлора способно вызвать раздражение легких, частое его использование чревато разрушением легочной ткани. Хлор очень опасен для людей, имеющих легочные заболевания, для детей и аллергиков.

5) Сульфаты.

Сульфаты - это добавки, которые позволяют удешевить стиральный порошок и добавить ему вес. Качество стирки от них практически не зависит, они только немного помогают ПАВ лучше проникнуть в волокна ткани.

Действие сульфатов на здоровье человека изучено не достаточно хорошо. По некоторым данным, сульфаты задерживают рост плода у беременных. Постоянный контакт с сульфатным стиральным порошком может привести к появлению аллергической сыпи.

Вот список стиральных порошков, которым в процессе тестирования эксперты поставили оценку «неудовлетворительно»:

Ajax

All

Arm & Hammer

Boulder Clean

Cheer

Dreft

Era

Fab Ultra

Gain

Kirkland

Persil

Tide

Как видите, в этом списке присутствуют как дешевые стиральные порошки, так и довольно известные бренды, которые занимаются производством моющих средств.

Поэтому не ведитсь на имя и рекламу. Не верьте обещаниям производителей, а лучше внимательно читайте состав моющего или чистящего средства. Позаботьтесь о здоровье близких и собственном благополучии!