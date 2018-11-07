Найдено лекарство от плохого настроения: эти фото вызывают умиление даже у прожженных скептиков

Трудно сохранять хорошее настроение, улыбаться и не сваливаться в депрессию, когда за окном осень. Холод, дождь, короткие дни и много усталых, злых и унылых людей на улицах явно не способствуют положительным эмоциям. Поэтому нужно искать спасение.