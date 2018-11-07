Найдено лекарство от плохого настроения: эти фото вызывают умиление даже у прожженных скептиков
7 ноября 2018, 18:18
Трудно сохранять хорошее настроение, улыбаться и не сваливаться в депрессию, когда за окном осень. Холод, дождь, короткие дни и много усталых, злых и унылых людей на улицах явно не способствуют положительным эмоциям. Поэтому нужно искать спасение.
И чтобы вернуть себе хорошее расположение духа, мы предлагаем посмотреть замечательные фотографии, которые вызывают улыбку и заряжают положительными эмоциями на несколько холодных осенних дней вперед. Актуально, ведь сегодня только начало рабочей недели.
Разве можно удержаться от улыбки, глядя на этих замечательных кошек на задних лапах или забавного бородатого пса?
Галерею целиком смотрите на сайте Ofigenno.com.