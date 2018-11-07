Белые люди отвратительны! Шинейд О’Коннор стала расисткой?

«Я очень извиняюсь. Я сейчас скажу нечто настолько расистское, что я даже не верила, будто могу испытывать подобные чувства. Но я правда не хочу больше проводить время с белыми людьми (если так называют немусульман). Ни на секунду, ни по какому поводу. Они отвратительны»,