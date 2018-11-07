Белые люди отвратительны! Шинейд О’Коннор стала расисткой?

Ирландская певица Шинейд О’Коннор заявила, что никогда в жизни больше не хочет проводить время с белыми людьми. Об этом артистка написала в своем Twitter, сообщает Lenta.ru.
Шинейд О'Коннор также раскритиковала президента США Дональда Трампа, американских граждан и католическую церковь, передает Rus.tvnet.lv.
«Я очень извиняюсь. Я сейчас скажу нечто настолько расистское, что я даже не верила, будто могу испытывать подобные чувства. Но я правда не хочу больше проводить время с белыми людьми (если так называют немусульман). Ни на секунду, ни по какому поводу. Они отвратительны»,
- написала певица.
О'Коннор также отметила, что граждане США должны «уволить» Дональда Трампа, потому что именно они «наняли» его на пост президента страны.
«В ином случае вы — соучастники»,
- добавила она.
Помимо этого, артистка заявила, что ирландцы позволили представителям церкви «пользоваться их детьми прямо у них под носом».
В октябре О'Коннор объявила, что отреклась от католицизма и приняла ислам. Она поменяла свое имя на Шухаду Давитт.
Напомним, Шинейд О'Коннор прославилась благодаря каверу на песню Принса «Nothing Compares 2 U». За альбом «I Do Not Want What I Haven»t Got« певица получила в 1991 году премию »Грэмми«.