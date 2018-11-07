Латвийские музыканты сняли клип про самоубийство на песню Цоя

В последнюю среду октября латвийская группа «Stagnant Project» выпустила свое видео на кавер-версию песни Виктора Цоя «Мама, мы все сошли с ума». Примечательно, что прогулка главного героя оборачивается неожиданным суицидом.
На странице группы сообщается, что музыкальный клип снимался в течение одного дня в одном из рижских лесов при помощи дрона, передает Rus.tvnet.lv.
Слушатели и зрители уже отмечают оригинальность выбора данной композиции, торжественность клавишной партии и чистый вокал. Зрители подчеркивают визуальный ряд, атмосферу и концовку клипа.
"Мы вдохновлялись фильмами Алексея Балабанова "Брат", "Брат 2" и "Война",
- говорит лидер группы Павел Рутковский.
Сюжет клипа базируется вокруг парня, гуляющего в лесу. Молодой человек подавлен и ищет выход из чащи. В завершении клипа герой хоронит себя заживо, что искренне удивляет зрителя и заставляет посмотреть на песню Цоя в новом ключе.
Ознакомиться с композицией можно на ресурсах: iTunes, Spotify, Google Music, Amazon, Bandcamp, Napster, Deezer и многих других.