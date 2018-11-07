Латвийские музыканты сняли клип про самоубийство на песню Цоя

На странице группы сообщается, что музыкальный клип снимался в течение одного дня в одном из рижских лесов при помощи дрона, передает Rus.tvnet.lv.

Слушатели и зрители уже отмечают оригинальность выбора данной композиции, торжественность клавишной партии и чистый вокал. Зрители подчеркивают визуальный ряд, атмосферу и концовку клипа.

"Мы вдохновлялись фильмами Алексея Балабанова "Брат", "Брат 2" и "Война",

- говорит лидер группы Павел Рутковский.

Павел Рутковский, группа "Stagnant Project" ФОТО: пресс-фото/ Алексей Алифанов

Сюжет клипа базируется вокруг парня, гуляющего в лесу. Молодой человек подавлен и ищет выход из чащи. В завершении клипа герой хоронит себя заживо, что искренне удивляет зрителя и заставляет посмотреть на песню Цоя в новом ключе.

Ознакомиться с композицией можно на ресурсах: iTunes, Spotify, Google Music, Amazon, Bandcamp, Napster, Deezer и многих других.