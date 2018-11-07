Елена Степаненко превратила элитную квартиру в СПА-центр

В начале августа некогда крепкий союз Евгении Петросяна и Елены Степаненко распадался. Евгений Петросян хотел решить вопрос о расставании и разделе имущества мирным путем, однако его супруга предпочла обратиться в суд, именно поэтому эта история получила широкую огласку.

По словам адвоката Петросяна Сергея Жорина, известных супругов могут развести совсем скоро — 16 ноября. Сейчас же в самом разгаре споры о разделе имущества четы, стоимость которого оценивается в полтора миллиарда рублей. Яблоком раздора между супругами также стала элитная столичная квартира площадью в 516 квадратных метров, расположенная на Зачатьевском переулке.

Жорин уверяет, что эти апартаменты Степаненко превратила в СПА-центр, хотя многие предполагали, что здесь будет расположен музей Евгения Петросяна. Примечательно, что при всем при этом элитное жилье содержит подопечный адвоката.

«Квартира не планировалась под музей. Просто Степаненко хочет немножко перевернуть ситуацию. В этой квартире целая секция выведена под СПА-центр Степаненко. То, что она называет музеем — одна из комнат под библиотеку. И поскольку Степаненко книги не читает, она считает, что это комната Петросяна. Хотя по иску она все книги хочет себе забрать. Несмотря на то, что это такой же «музей Петросяна», как и «музей Степаненко». Там есть сцена, на которой они репетировали, целая секция под СПА-центр Степаненко. И даже если это музей, который она хочет ему оставить, наверное, надо оставить и экспонаты в виде картин, книг, фарфора, которые покупал Петросян, как коллекционер, но она хочет все это забрать», — рассказал Сергей Жорин.

К слову, сейчас все счета супругов заблокированы — это будет продолжаться до тех пор, пока обе стороны не придут к общему решению. Жорин уверен, что подобные ограничения негативно сказываются как на его подопечном, так и на Степаненко.